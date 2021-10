Kédougou : le maire Mamadou Hadji Cissé dégage 10.300.000 f pour le financement des femmes de sa commune.

Le premier magistrat de la ville a placé la barre haut. En effet, il a dégagé une enveloppe de 10.300.000 francs pour financer les groupements de femmes de sa commune et pour accompagner leurs micro-projets qui généralement tournent autour du commerce et la transformation des produits locaux. Le maire se dit satisfait de l'évaluation de la première phase de ce financement qui a abouti au déblocage de cette deuxième phase.



« Nous sommes en train de lancer la deuxième phase des opérations du financement des femmes à hauteur de 10.300.000 francs. Nous avons non seulement trouvé le financement, mais j'ai pris en charge tout ce qui est apport, à savoir les frais d'ouverture des comptes et les frais de dossier pour mieux les accompagner. Ce crédit est au-dessus de toute concurrence, c'est pourquoi nous avons signé un partenariat avec YMCE. Depuis que j'ai été élu à la tête de la commune, j'ai d'abord formalisé tous les groupements de femmes qui sont autour de moi, ensuite je leur ai donné leurs passeports à la vie économique qui se trouve être une priorité pour le gouvernement. Nous voulons même aujourd'hui que Kédougou nourrisse le Sénégal, c'est cela notre politique de développement. Aujourd'hui, quand on parle de politique de développement, il faut accompagner les activités génératrices de revenus des femmes. Je suis le président de la chambre de commerce et d'agriculture de Kédougou, je suis un acteur économique je peux dire que toutes les femmes qui veulent travailler à Kédougou inch'allah nous allons les aider à travailler. Je ne vais même pas répondre à certaines interpellations, car je boxe sur un grand ring donc je ne vais pas retourner à un bas niveau pour répondre à des détails », a dit le maire de Kédougou.



L'élu de la ville Mamadou Cissé réaffirme son engagement à accompagner les bénéficiaires sur le plan technique, suivi et évaluation pour une réussite totale de ces opérations.