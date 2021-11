Kedougou: la cour d'appel de Dakar rejette le recours de Guirassy, "Yewwi" se pourvoit en cassation

L'ancien maire de Kédougou Moustapha Guirassy risque de ne pas voir son rêve de revenir à la tête de l'institution municipale se réaliser. Sa candidature rejetée, Moustapha Guirassy avait usé de son droit en déposant un recours. Mais selon nos informations, la cour d'appel de Dakar n'a pas donné suite à celui-ci et là aussi rejeté. Mais la coalition Yewwi qui porte sa candidature n'entend pas en rester là. Elle va porter l'affaire en cassation. Guirassy lui reste confiant. Sur sa page il avait ce matin fait savoir qu'il "ne rate jamais les rendez-vous avec l'histoire; car c'est l'histoire qui fait l'homme et non le contraire".