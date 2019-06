Kédougou / exploitation illégale d’or : "Le Maire de Ninéfichia a été induit en erreur par la direction du parc" (M. Kikala Diallo, Pdt de l'AMK)

Le maire de Ninéfichia, M. Dondo Keïta, ainsi que le conservateur du Parc National Niokolo Koba et son adjoint, le directeur régional des mines de Kédougou, ont été arrêtés par les gendarmes et font face aujourd'hui au procureur de la République. Ils sont accusés de complicité dans une d'exploitation illégale d'or, de dégradation des sols, des sous-sols en violation des dispositions de l’article 100 du code de l’environnement.

Câblé par Dakaractu, M. Kikala Diallo, maire de Dindéfélo, par ailleurs Président de l'Association des maires de la Région de Kédougou, rejette en bloc les accusations contre son collègue maire. Selon lui, "il ne fait aucun doute que le maire de Ninéfichia, qui est un homme honnête a été induit en erreur par la Direction du Parc Niokolokoba. Il a été le premier à les dénoncer auprès de l'autorité administrative, en l’occurrence le sous-préfet.

Par la suite, le directeur du parc, est revenu dans son bureau pour lui dire que tout est réglé. Imaginez un maire à qui on a remis des papiers signés par la direction régionale des mines, en présence d'hommes de tenue, il ne peut que donner son accord."

Toujours, selon lui, ''le maire a reconnu avoir reçu la somme de 200 000 F CFA en guise de carburant, qu'il n'avait même pas demandé." Compte tenu de tous ces éléments, "l'AMK se solidarise totalement avec son collègue maire et espère sa libération et que toute la lumière soit faite sur cette affaire..."