Kédougou et Tambacounda : Le ministre Pape Amadou Ndiaye présidé à la remise des appuis aux artisans.

Le ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel, le Docteur Papa Amadou Ndiaye, a présidé la remise des appuis aux artisans de Kédougou et Tambacounda, ce Mardi 26 Janvier 2021 à la Chambre des Métiers de Tamba.



C'était en présence du Président de la Chambre des Métiers de Tamba, Ablaye Sarr, du président de la Chambre des Métiers de Kédougou, Amadou Diop, du Président de l’Union des chambres de Métiers, Insa Dièye, de l'adjoint au Gouverneur chargé du développement, Amadou Salmone Fall et quelques autorités.

Le ministre a, au nom du Chef de l'État, insisté sur le fait que le secteur mérite une grande considération, car il est l'un des facteurs de développement économique du pays. "Nous tentons par tous les moyens possibles de focaliser nos efforts sur ce secteur", a déclaré Papa Amadou Ndiaye. Il a ensuite assuré qu'un montant de 25 milliards FCFA est mis dans le secteur pour son amélioration, dont 5 milliards pour l'appui de Tambacounda et Kédougou. Invitant aussi les présidents à continuer de respecter les mesures barrières pour lutter contre la pandémie, il a offert aux Chambres du gel antiseptique, du savon et les accessoires nécessaires.



Ablaye Sarr, Président de la Chambre des Métiers de Tamba, s'est dit réjoui de ces appuis financiers que l'État a fait dans ce secteur, tellement le domaine artisanal est touché par la pandemie. "Cet appui est un acte positif de la part du Président de la République. Il sait parfaitement à quel point l'Artisanat est un facteur important pour notre économie", a remercié Ablaye Sarr. Il a profité de cette occasion pour montrer l'importance de l'artisanat au sein de la population. Et par cette même occasion, Monsieur Amadou Diop, président de la Chambre des Métiers de Kédougou, a embouché la même trompette. En outre, Amadou Diop a exhorté tout le monde, notamment les personnes travaillant dans le secteur, à respecter les gestes barrières pour lutter contre la Covid, tant la maladie a causé un impact dans le secteur.



Dans la foulée, Insa Dièye, Président de l’Union des chambres de Métiers, a tenu à remercier le ministre et le Chef de l'État. Il a précisé que l'Artisanat, secteur qui a une envergure dans l'économie du pays, exige un professionnalisme assez soutenu. Ainsi, toute personne évoluant dans le domaine artisanal sera munie d'une carte de Chambre de métiers. D'ailleurs, il est en train de travailler sur cet aspect avec tous les présidents de chambre de Métiers.



Le ministre de l'Artisanat et de la transformation du secteur informel précise que le secteur est très important dans le développement de l'économie. "L'artisanat est un secteur important pour le développement économique et social du pays", a t- il déclaré, tout en remerciant et encourageant les autorités à redoubler d'efforts dans le travail.