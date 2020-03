Kédougou / Tripano : La mairie réceptionne le poste de santé financé par SGO à hauteur de 50.000.000 F Cfa.

Mme Astou Diagne Cissé, 1ère adjointe au maire, a présidé la cérémonie de réception du poste de santé du quartier Tripano. Un projet de la mairie de Kédougou, financé par la SGO à hauteur de 50 000 000 f cfa.



La remise des clés a eu lieu ce dimanche 08 mars 2020. Le poste de santé de Tripano a été réceptionné par la mairie de Kédougou, financé par la SGO dans le cadre de la responsabilité sociétale. Un poste de santé avec des salles d'accouchement, d'hospitalisation, une salle d’attente, un logement complet pour la sage femme et l'infirmier chef de poste.



Le maire Mamadou Hadji Cissé et son équipe ont porté la santé à la hauteur de leurs ambitions. Cette infrastructure a été réalisée par l'entreprise ECOBAT dans une durée de 12 mois.



Une délégation dirigée par madame la 1ere adjointe au maire a pris part à la cérémonie de remise des clés de l'infrastructure dans les locaux du poste de santé. La mairie a aussi fait une demande de rajout afin d'équiper ce joyau.



Mme le maire s'est félicitée de la réalisation de ce poste de santé et invite les bailleurs de fonds à équiper le local.