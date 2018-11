Kédougou/Tournée économique du Chef de l’Etat : Guirassy interpelle MACKY sur le fer de la Falémé

Parmi les questions qui ont intéressé Dakaractu et qui interpellent, il y a celle de l’exploitation du fer de la Falémé. Le chef de l’Etat on le sait, sera en visite dans quelques heures dans le Sénégal Oriental et dans cette partie du pays, il est impossible de parler économie sans parler du fer de la Falémé. Une occasion pour l’honorable député Moustapha Guirassy d’inviter à nouveau le chef de l’Etat M. Macky Sall à surseoir à la signature de la convention avec l’entreprise Turque chargée de son exploitation.