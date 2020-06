Kédougou, frontalière avec le Mali et la République de Guinée Conakry, est l'une des zones les plus exposées à la covid-19.

À cause de la porosité des frontières, un dispositif spécial avait été alors mis en place pour faire face à la pandémie de la covid-19, communément appelée coronavirus.

Ainsi, le Gouverneur de région, M. Saër Ndao et l'ensemble des acteurs ont pris à bras le corps ce problème en mettant un dispositif à même « de faire face à la maladie au cas où elle se présenterait dans nos murs. »

Et c'est ce qui fut fait le 23 Mai 2020, quand un Sénégalais qui a marché du Burkina au Sénégal, y a été testé positif à la covid-19. « On n'a pas paniqué et on ne paniquera jamais », a rassuré le gouverneur Ndao. Grace à un dispositif huilé, le cas a pu être géré et traité.

Même si d’aucuns ont pensé tout de suite que la région allait entrer dans une spirale de contaminations, ce dernier est resté à ce jour le seul cas de covid-19 enregistré dans la région; ce qui fait de la « terre des hommes », la région la moins touchée par la covid-19. Mais qu'est-ce qui explique l'exception de Kédougou? Dans un entretien exclusif accordé à Dakaractu, le chef de l'exécutif régional est revenu sur l’ensemble du dispositif, allant du plan de riposte régional, à la sensibilisation en passant par la prévention. Mais surtout sur l'approche communautaire de la riposte...