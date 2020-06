Kédougou / Sur les traces de la covid-19 : « Le masque doit être considéré comme une prescription médicale » (Saër Ndao, Gouverneur)

Le Mai 2020, la région a enregistré un cas "et non son 1er cas de covid", comme a tenu à le préciser le Gouverneur Saër Ndao. Même si ce dernier a été appréhendé à la frontière par les forces de sécurité et de défense, aucun des 27 contacts qu'il a eu n'a été contaminé. Ce résultat est le fruit du respect des gestes barrières, selon le chef de l'exécutif régional. Ainsi, il n'y a pas de secret, "il faut juste respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires", a-t-il dit. Parmi ces mesures, le port du masque. Selon lui "le masque doit être aujourd'hui considéré comme une prescription médicale. On doit l'assimiler au téléphone portable ou à ses lunettes."