Kédougou / Sur les traces de la covid-19 : « Le crédit hôtelier est une bonne chose, mais... »(acteurs)

Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Monsieur Alioune Sarr, avait présidé le Mardi 19 Mai 2020, une cérémonie en visioconférence de remise de financements du Crédit Hôtelier et Touristique (CHT), dans le cadre du Programme de Résilience Économique et Sociale (PRES) aux acteurs de la chaine de valeur touristique. Pour le pôle Sénégal-oriental, (Tamba et Kédougou) c'est une somme de 2,5 milliards qui est destinée aux acteurs de la chaine touristique. À Kédougou, ces derniers, même s'il saluent les efforts du ministre, n'ont pas encore tous reçu leurs financements. "Le crédit hôtelier est une bonne chose, mais beaucoup n'ont encore rien reçu; nous avons déposé et on attend. Et on espère que ça viendra bientôt..."