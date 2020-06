Suite à la rencontre avec la Ministre des Mines et de la Géologie, tenue le 17 Mars 202, aux sphères ministérielles de Diamniadio, le directeur général de la SGO, M. Abdoul Aziz Sy, n’a pas perdu de temps pour mettre en œuvre les recommandations de la tutelle.



En effet, dès le lendemain, et dans le cadre de la lutte contre la propagation du covid-19, « la SGO, dans le souci de préserver la santé de ses employés et des communautés, tout en maintenant l’outil de production en activité, a décidé de mettre en confinement son site de Sabodala », a dit M. Sy dans une lettre adressée au gouverneur Saër Ndao.



À cet effet, des mesures immédiates ont été prises, comme l’interdiction limitée à l’entrée et à la sortie du site, un contrôle strict des personnes devant quitter le site, de même que le personnel essentiel devant rejoindre le site.



Mais surtout, conformément à la volonté de la ministre, « il est mis en isolement pour 14 jours du personnel devant assurer la relève des équipes de 5 à 8 semaines », a informé Issa Dabo, Directeur des relations communautaires de la SGO. Ainsi, la covid-19 a eu un impact réel sur le fonctionnement de l'entreprise, mais " à la SGO la santé de la population vaut mieux que l'économie..."