Kédougou / Sur les traces de la Covid-19 : "Il y a eu plus de peur que de mal... La situation a été très bien maitrisée" (Mamadou H. Cissé, maire)

Apparue au Sénégal le 02 Mars 2020, la maladie à coronavirus a mis un peu plus de deux mois avant de toucher la région de Kédougou (Sud-Est). Dans cette partie du pays l'histoire avec la covid-19, a connu des moments de frayeur.

D'abord c'est une histoire de bus. En effet, le 23 Mars 2020 une femme provenant de Paris et en partance pour Kédougou, a été testée positive.

C’est à Fatick en effet, qu’elle a été descendue du bus qui relie Dakar à Kédougou, pour y être maintenue et son prélèvement qui a été envoyé à Touba, s'était avéré positif. La dame a partagé le bus avec plus de 60 personnes qui ont été toutes considérées comme des cas contacts de la dame.

Lors de son face-à-face, avec la presse, le Gouverneur rassure qu'aucun cas de Covid19 n'a été signalé et pour des mesures préventives, 16 personnes du bus seront confinées dans un lieu sûr. "Nous avons décidé de mettre près de 16 personnes en isolement pour ceux qui ne peuvent pas le faire chez eux, le temps de leur observation des 14 jours." avait dit le gouverneur Saër Ndao qui avait salué le pragmatisme du maire de Kédougou, M. Mamadou Hadji Cissé qui a mis à la disposition du comité, un bâtiment équipé. Le deuxième moment de frayeur porte la marque d'un de nos compatriotes, en provenance du Burkina et qui a été testé positif à la covid-19.

Mais, "Il ya eu plus de peur que de mal. La situation a été très bien maîtrisée" nous a confié l'édile de la ville de Kédougou.

Ce dernier revient dans cet entretien exclusif, sur le dispositif mis en place dans la commune pour barrer la route à la covid-19, sur la réponse apportée pour soutenir les personnes confinées et les personnes démunies et enfin sur l'impact de la covid-19 sur les recettes municipales.