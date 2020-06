Kédougou / Sur les traces de la Covid-19 : « La commune de Dindéfélo est en récession » (Kikala Diallo, maire)

Dans une tribune à la presse, le chef de l'État Macky Sall a affirmé que "si la pandémie perdure, le pays sera en récession." La récession s'est d’ailleurs installée dans la commune de Dindéfélo, département de Salémata. En effet, cette commune célèbre à travers le monde à cause de ses chutes, de sa réserve communautaire de chimpanzés, tire toute ses recettes du tourisme. Ainsi, grâce aux touristes qui visitaient la commune, pas moins de 1 500 000 f cfa sont collectés par le conseil municipal. Et depuis le début de la pandémie, "la commune a du mal à fonctionner", a indiqué le maire Kikala Diallo. Ainsi, il demande à l'État de penser aux collectivités territoriales. "L’État est en train d'appuyer tous les secteurs d'activités, le transport, les hôtels, les entreprises, etc... Il ne faudra pas qu'il nous oublie. Nous avons aussi besoin d'appui" conclura-t-il...