Kédougou/Saraya : Le nouveau Préfet M. Cyprien Mballo installé

Ce vendredi 18 janvier 2019, le Gouverneur de la région de Kédougou, Monsieur William Manel a installé le cinquième Préfet de l’histoire du jeune département de Saraya.

Le Préfet sortant, Amadou Matar Cissé, est parti avec les honneurs des populations de Saraya. En effet, au cours de la cérémonie, le Maire de la commune de Saraya, M. El Hadj Gouda Soumaré et l’Honorable député, M. Mady Danfakha, au nom des populations, lui ont rendu un vibrant hommage pour tout le travail accompli durant son commandement. Prenant la parole, Amadou Matar Cissé n’a pas voulu évoquer ses réalisations dans le département, « le laissant à l’appréciation de la population. » Cependant, il a vivement remercié les membres du CDD et les populations pour leur franche collaboration durant ces deux ans et demi passées à Saraya. Au Préfet entrant, Monsieur Cyprien Antoine Mballo, il dira qu’il ne doute pas « de ses qualités humaines et professionnelles pour poursuivre le travail », tout en lui souhaitant plein succès.

Avant d’installer le nouveau Préfet, le Gouverneur l'invitera à travailler, beaucoup travailler « parce que ce n’est pas facile de gagner la confiance du Chef de l’État. » Après son installation, le Préfet Mballo a d'abord tenu à rappeler la devise de l’administration : « servir la population et non se servir ». Il a ensuite remercié toute l’équipe qui l’a accompagné de Kolda à Saraya.

La cérémonie se terminera par des remises de cadeaux des membres du CDD, du Maire, du CDJ, de World Vision, du cadre de concertation de Saraya au Préfet sortant Amadou Matar Cissé...