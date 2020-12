Kédougou/Sabodala : Le budget 2021 arrêté à près de 2 milliards F CFA.

Le projet de budget de 2021 pour le compte de la commune de Sabodala a été examiné par le Conseil municipal le samedi 26 décembre 2020 dans les locaux de la mairie.



En effet, dans le souci d'être en phase avec l'article 253 du code général des collectivités territoriales, le maire de Sabodala, M. Mamadou Cissokho a préféré convoquer son Conseil pour le vote du budget 2021 avant l'expiration du délai d'un mois (du 28 novembre au 26 décembre ). Ainsi, élus locaux et quelques jeunes se sont retrouvés en présence de M. Ibrahima Thiobane, adjoint au sous préfet de l'arrondissement de Sabodala.



À cet effet, le budget a été adopté à l'unanimité des 32 conseillers et arrêté à 1.827.934.591 FCFA dont : 956.957.938 FCFA d'investissement et 870.976.653 FCFA de fonctionnement. Il faut dire que près de 80 % de ce budget provient de la société minière Sabodala Gold Operation (SGO). Parmi les secteurs clés d'investissement prioritaires, il y a des équipements administratifs, la voirie, la santé, l'hygiène et action sociale, éducation, jeunesse, culture et sport, action de développement, acquisition de gros matériels.



Avant de clôturer la séance, l'adjoint au sous préfet de Sabodala a insisté sur le respect strict des mesures barrières préventives. Selon lui, les populations ont lâché du lest en minimisant les dangers de la deuxième vague de Covid-19, alors que cela pourrait être fatal.