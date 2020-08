Kédougou / Sabodala : La SGO forme 15 jeunes aux métiers de la boulangerie et a appuyé 22 chefs de village et Imams à l’occasion de la Tabaski.

Le village de Sabodala a abrité le mardi 28 juillet 2020, deux cérémonies organisées par la Sabodala Gold Operation (SGO). La première est la cérémonie marquant la fin d'un atelier de formation de 15 jeunes des villages de Sabodala et de Madina Sabodala en boulangerie, pâtisserie et en entrepreneuriat.



Un atelier qui a été sanctionné par la remise des attestations et l'installation de 2 unités de boulangerie à Sabodala. Une formation importante qui vise surtout à promouvoir l'auto-emploi et à offrir aux ressortissants de la localité, d'autres possibilités d'emplois, si l'on sait que la mine ne peut employer tout le monde.



Ainsi, l'ambition de l'entreprise est de faire en sorte qu'au moins une centaine de jeunes puissent trouver du travail dans les boulangeries villageoises qui seront installées. La cérémonie a été présidée par M. Pape Sandène Ndiaye, l’adjoint au sous-préfet de l'arrondissement de Sabodala. La deuxième cérémonie organisée a été la remise de don de moutons de Tabaski aux imams et chefs de village des localités de Bransan, Madina Bransan, Sabodala, Madina Sabodala, Faloumbou, Mamakono, Bambaraya, Makhana et Khossanto. Il s'y ajoutera ceux de Diakhaling et Tenkhoto qui ont aussi reçu leurs moutons de Tabaski.



En tout, ce sont 22 moutons offerts pour une valeur globale de 2 600 000f CFA. Un geste hautement salué par des bénéficiaires qui viennent de traverser une période difficile due à la Covid-19 avec notamment la fermeture de sites d'orpaillage, communément appelés "DIOURA"...