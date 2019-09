Kédougou/Sabodala : L'ensemble des conseillers municipaux réaffirment leur soutien indéfectible à leur maire Mamadou Cissokho

Contrairement aux allégations parues dans la presse, tous les 40 conseillers municipaux de la commune de Sabodala, restent fidèles à leur maire, Mamadou Cissokho. Ils l'ont fait savoir lors d'un conseil extraordinaire, tenu ce Mercredi 11 Septembre 2019 dans les locaux de la mairie. Et ce sont tous les conseillers sans exception qui ont déploré "les fausses informations faisant état de 10 conseillers qui auraient dénoncé la mauvaise gestion de notre maire. Cela est totalement faux! La preuve, nous sommes tous ici et nous ignorons totalement d'où est-ce qu'ils tiennent de telles informations. Et nous nous réservons le droit de porter plainte", a dit l'adjoint au maire M. Oumar Cissokho. La rencontre qui fut co-présidée par le premier et le deuxième adjoint, a été l'occasion pour le premier de présenter la situation aux 38 conseillers présents sur les 40. Car dit-il, " il appartient au conseil municipal de s’exprimer sur ledit détournement." Selon lui, "le maire M. Mamadou Cissokho n’a jamais utilisé l’argent de la commune de Sabodala sans au préalable un avis favorable de l’équipe municipale. L’utilisation se fait dans une transparence totale.



D’ailleurs, des conseillers nous ont expliqué qu’il y’a des individus mal intentionnés qui veulent ternir l’image de leur Maire et partant, déstabiliser la commune de Sabodala." Mais préviennent-ils, "l’intoxication ne passera pas. Et pour cela, le conseil municipal compte porter plainte contre X et demande des preuves de leurs accusations." Dans le même sillage, le conseil municipal se dit serein et ouvert à toutes les interrogations relevant de sa gestion.



Pour clôturer la rencontre, le premier adjoint au maire a remercié les conseillers de leur soutien sans faille à leur Maire. Il affirme pour terminer : " ces individus veulent se partager les ressources de la commune de Sabodala. Et puisqu'ils n’ont pas eu gain de cause, ils veulent semer l’anarchie."