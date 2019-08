Kédougou : « Nous ne pourrons défendre les préoccupations des populations en étant divisés » (Secrétaire d’État, M. Saliou Sow)

Les responsables politiques apéristes de Kédougou se sont rassemblés en l’espace d’un après-midi pour remercier le président de la République d’avoir nommé un ministre à Kédougou en la personne du Secrétaire d’État, M. Mamadou Saliou Sow . Une occasion pour ce dernier d’appeler les responsables de cette région particulièrement divisés, à s’unir dans l'intérêt des populations.« Nous avons des défis à relever et nous allons nous battre pour le faire ensemble. Nous sommes une région électoralement faible, mais si nous sommes réunis nous pouvons réussir puisque sur le plan des richesses naturelles nous sommes bien dotés. » Mamadou Saliou Sow qui s’attend à une tâche difficile, de rappeler cependant aux « cadres de cette région et autres responsables », qu’ils ne pourront défendre les préoccupations des populations de Kédougou en étant divisés.« Il faut que nous soyons unis et ainsi nous pourrons poser nos doléances d’une voix commune. Nous ne pourrons défendre les préoccupations des populations de Kédougou en étant divisés », fera-t-il savoir. Le Secrétaire d’État a d’ailleurs sur le sujet, indiqué que les populations de la région de Kédougou à travers leur manifestation de joie à l’occasion de ce meeting, ont montré l’immense espoir qu’elles fondent et leur souhait de voir l’accélération en mode fast track des programmes et projets destinés à la région. Il s'agit du renforcement des infrastructures routières, de l’accélération de la construction de l’hôpital de Kédougou, et enfin du renforcement des politiques d’insertion et d’emploi pour les jeunes, notamment avec l’augmentation des fonds destinés à l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes.