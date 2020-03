Kédougou / Lutte contre le Coronavirus : Le gouverneur de région met en place un comité restreint de crise.

Suite à l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique en date du 13 mars 2020 portant interdiction provisoire de toute manifestation, rassemblement politique ou religieux, le gouverneur de la région de Kédougou, M. Saër Ndao a mis en place un comité restreint de crise. Un comité de crise composé des forces de sécurité et l'administration territoriale qui est invité à une surveillance stricte des frontières et la mise en place de dispositifs médicaux au niveau des sites d'orpaillage et des frontières.

Le plan de riposte est désormais planifié par le comité de crise qui, en même temps, n'hésitera pas à arrêter toute activité qui va entraver le plan de riposte mis en place. La région de Kédougou intensifie ainsi sa lutte contre le Coronavirus.

Le chef de l'exécutif régional privilégie la sensibilisation et une forte implication de tous dans le processus afin d'attendre les objectifs fixé par le chef de l'État.

En marge de cette activité, il a aussi fait savoir tout son engagement à mettre des voies de dégagement dans les "diouras " avec les communes concernées et les services techniques, suite à l'incendie qui s'est produit à Bantako, il a aussi demandé à la compagnie de la gendarmerie nationale d'effectuer des descentes régulières afin d'amener les habitants de ces sites à se conformer aux lois et règlements en vigueur pour minorer les dégâts.