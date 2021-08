Kédougou / Locales : Le Comité de Réflexion et d'Orientation Stratégique (CROS) pour la réélection du maire Mamadou Hadji Cissé.

Le dimanche 22 août 2021, le comité de réflexion et d'orientation stratégique (CROS) a opté pour la réélection du maire de la commune de Kédougou Mamadou Hadji Cissé au soir du 23 janvier 2022. Ces membres l'ont fait savoir lors d'une grande mobilisation sanctionnée par une conférence de presse tenue, dans la cour de l'hôtel de ville, la salle de délibération étant trop petite pour contenir le monde fou qui avait fait le déplacement.



Les membres du CROS ont décidé désormais de sensibiliser la population afin de réélire le premier magistrat de la ville, grâce à son bilan très positif depuis son arrivée à la tête de la commune.



Au nom du comité, Seydou Ba, président du CROS, a fait l'économie des réalisations du premier magistrat de la ville de Kédougou, M. Cissé. Ainsi il listera des réalisations comme « la construction et l'équipement de salles de classes, la dotation de fournitures scolaires aux écoles tous les ans, les

subventions aux ASC et aux associations de développement, la construction et l'équipement d'un centre de santé secondaire et un poste de santé au quartier Tripano, appuis au service de la culture, l'extension du réseau électrique dans les quartiers les plus reculés, mise en place du fond d'entretien des lieux de culte, le recrutement massif de plus cent agents, mise à disposition des femmes d’un fonds de 50 millions pour les activités génératrices de revenus, une augmentation significative du budget qui est passé de 300 millions à plus de 900 millions etc... »



Les membres du CROS comptent à partir de maintenant, mettre en place des stratégies de sensibilisation dans les coins les plus reculés, afin de faire triompher le maire Cissé au soir du scrutin. Une marée humaine composée de femmes, de jeunes et de sages déferlera ainsi dans les rues de Kédougou...