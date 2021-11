Kédougou / Locales 2022 : Mouvement des FORCES CITOYENNES POUR LE PROGRÈS (FCP) décline les axes de son programme et défie BBY.

Le Sénégal se dirige dans les semaines à venir vers des échéances locales territoriales. Dans ce sens, le mouvement FCP (Forces Citoyennes pour le Progrès) de Kédougou entend prendre part à ces joutes électorales afin de démontrer l’importance de la participation citoyenne dans la gestion de la cité.



Confiant que la vitalité et la crédibilité de la bonne gouvernance et du développement ne peuvent être évaluées que dans la gestion participative, le FCP a décidé de participer aux élections locales du 23 Janvier 2022 avec une liste dénommée « SYLLA 2022 ».



Ainsi, ils ont rendu publics les grands axes de leur programme. Lequel programme tourne autour de cinq axes stratégiques à savoir :



• Cadre de vie & Développement durable.

• Éducation, Culture & Formation professionnelle.

• Emploi & Entreprenariat.

• Développement Industriel & Exploitation minière.

• Agriculture & Élevage.



Dans le cadre de la promotion du développement local, le mouvement ambitionne de s’appesantir sur des partenariats avec plusieurs acteurs locaux, nationaux, sous régionaux ou internationaux pour soutenir Kédougou dans divers domaines pour faciliter son développement local.



Tout au plus, l’exécution des axes du programme diversifié favorisera la création d’emplois, surtout chez les jeunes, les femmes et les personnes vivant avec un handicap.



Dans les prochains jours, les axes seront détaillés et le programme du FCP sera présenté à la population de Kédougou, informe la note.



Pour la réalisation d’une telle ambition citoyenne, « le MFCP sollicite le soutien et le vote pour la liste du FCP au soir du 23 Janvier 2022 et pour ensemble, réinventer l’avenir de Kédougou », conclut la note.