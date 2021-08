Kédougou / Locales 2022 : Mamadou L. Cissokho, candidat déclaré pour la présidence du Conseil départemental, fait une démonstration de force.

Le président du Conseil de surveillance de l'agence pour la promotion et le développement de l'artisanat (APDA) Mamadou Lolo Cissokho, candidat à la présidence du Conseil départemental de Kédougou, vient de faire une démonstration de force, en organisant une mobilisation inédite ce mardi 17 août 2021. Ce dernier marque de plus en plus son territoire et les esprits.



Son bras droit, El Hadj Youssouph Sidibé, a réussi à relever le défi de la mobilisation en battant le rappel des troupes, avec même des conseillers départementaux qui ont pris part à la rencontre. Ils ont tous pris des engagements à soutenir Mamadou Cissokho pendant les élections locales du 23 janvier 2022. Ces derniers seraient insatisfaits de la gestion de l'actuelle équipe du conseil départemental. Selon le PCA Mamadou Lolo Cissokho, "la population m'a tendu la main, en proposant de me porter à tête du Conseil départemental pendant mon absence, et j'ai répondu favorablement à mon retour, en officialisant ma candidature pour le Conseil départemental et ainsi répondre aux attentes des populations. Je tiens à préciser que ma candidature reste à l'appréciation du président de la coalition Benno Book Yaakar, Son excellence Macky Sall, car nous sommes des militants disciplinés. Les axes prioritaires de mon programme de développement sont l'éducation, la santé, l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes, l'eau et l'électrification. Je veux terminer par inviter tout le monde à se faire vacciner et s'inscrire massivement sur les listes électorales afin d'atteindre nos objectifs."



La salle de réunion avait refusé du monde, à cette occasion le PCA a fait l'économie des réalisations du chef de l’État, à savoir l'hôpital régional Amath Dansokho, l'usine de pompage de l'eau potable, la route Kédougou-Salémata, le stade régional et les différentes réalisations du PUDC pour ne citer que cela...