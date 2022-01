Kédougou/Locales 2022 : « Les élections appartiennent au peuple souverain » (Ousmane Sylla, FCP)

La commune de Kédougou aura donc un nouveau maire. Ousmane Sylla du mouvement FCP, (mouvance présidentielle), a remporté le scrutin du 23 Janvier. Il succède ainsi à Mamadou Hadji Cissé (BBY).



Au lendemain de sa victoire, le nouveau maire de Kédougou s'est adressé à ses concitoyens. Pour lui, « les élections appartiennent au peuple souverain et c’est seulement à lui de décider dans quel sens il oriente sa destinée. »



Ainsi donc, aux populations de Kédougou, « un seul mot résume tout ce que vous avez fait durant cette échéance électorale, MERCI ! Merci pour la confiance et pour le renouveau ! Merci d’être sorti massivement pour manifester votre volonté de changement dans les urnes, dans le calme et dans la paix ! » a dit le maire élu de Kédougou.



Ce dernier a tenu aussi à remercier, féliciter et encourager ses adversaires qui « eux aussi, sont allés à ces élections dans l’espoir de gagner et de contribuer au développement de notre belle commune, de notre belle région, Kédougou. »



Cependant, ajoutera-t-il « le changement voulu par Monsieur le Maire élu, sous la bannière du Mouvement Forces Citoyennes pour le Progrès (FCP), se fera par toute la population de Kédougou, sans distinction. Tout ce qui s’est passé depuis la création du FCP, les difficultés, tout ce qui ne contribue pas à l’apaisement, doit rester derrière nous. Notre seul objectif c’est le rayonnement de Kédougou », a conclu le nouveau maire de Kédougou...