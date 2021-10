Kédougou / Locales 2022 : FCP de Ousmane Sylla se démarque des choix de BBY et compte aller seul aux élections.

Pour le département de Kédougou, le président Macky Sall a, on le sait, opté pour le duo Mamadou Saliou Sow/Mamadou Hadji Cissé, comme respectivement tête de liste départementale et communale.



Et comme l'on pouvait s'y attendre, le mouvement des forces citoyennes pour le progrès (FCP) à travers un communiqué, informe ses militants, sympathisants et l'ensemble de la population de Kédougou, avoir reçu son attestation de paiement de la caution de 15 millions, en vue de participer aux élections locales du 23 janvier 2022.



Ainsi, le FCP par la voie de son président M. Ousmane Sylla, s'engage "à rassembler tous les acteurs politiques, religieux, économiques et de la société civile autour d'un projet de développement inclusif pour le rayonnement de notre belle commune et de la région."



Par ailleurs, le FCP annonce "son engagement dans des coalitions, mouvements et partis politiques différents, mais avant tout, nous sommes des fils de Kédougou. Nous appelons ainsi toutes les forces vives et militants à aller vers une campagne paisible, dans le respect et la défense inclusive des intérêts de Kédougou et de sa population", conclut le communiqué lu à Dakaractu...