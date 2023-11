Kédougou : Les responsables politiques de la région se livrent une “véritable guerre” par pancartes interposées

Le président de la République, Macky SALL, est attendu à Kédougou pour une tournée économique dans la région. Une première étape d’un périple qui devra l’amener à Kaffrine, Kaolack et enfin Fatick. La ville de Kédougou est déjà dans l’effervescence, avec des populations venues des quatre coins de la région. Surplace c’est la “véritable guerre des pancartes”.

Dans la région de Kédougou le Gouvernement a multiplié les efforts et investi plusieurs centaines de milliards pour doter la localité d’infrastructures structurantes dans des domaines aussi stratégiques que la santé, la sécurité, l’approvisionnement en eau, l’équité sociale et territoriale, etc. Cela, sans compter les importantes infrastructures routières qui ont fini de changer le visage de la région. En guise d’exemple l’Hôpital régional Amath DANSOKHO où plus de 20 milliards FCFA ont été investis, la route Kédougou-Salémata (85 km) d’un coût de près de 39 milliards CFA, le Pont Kédougou-Fongolemi (135 mètres), deux nouvelles brigades de Gendarmerie de proximité à Khossanto et Fongolimbi. En outre la région de Kédougou est également bien servie par l’ambitieux programme spécial de

désenclavement lancé par le Président Macky SALL, avec deux axes qui sont ainsi pris en compte . Il s’agit des routes Kedougou - Fongolémi longue de 34 km et Bandafassi – Dindéfélo de 24 km

Avec la station de traitement et d’alimentation en eau de Kédougou d’une capacité de production de 2000 m3/jour, cette infrastructure marque une révolution à Kédougou et répond efficacement aux besoins croissants de cette localité devenue un important centre urbain à la faveur de l’activité minière. C’est un projet qui a coûté plus de 11 milliards de FCFA. Il est entièrement financé par l’Etat du Sénégal. Il faut aussi rappeler les investissements réalisés dans le cadre de PROMOVILLE et PUMA.

Dans le domaine sportif le Stade régional de Kédougou a coûté pas moins de 2,3 milliards FCFA.

Par ailleurs, Kédougou fait partie du Programme de Reconstruction des Aéroports du Sénégal (PRAS) qui, dans son premier volet, concerne cinq (5) aéroports à savoir Saint-Louis, qui a été inauguré le 14 juillet 2022, Ourossogui-Matam dont les travaux sont en cours, Ziguinchor, Tambacounda et Kédougou, pour un coût global de 100 milliards de FCFA.