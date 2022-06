Kédougou : La jeunesse du FCP salué le choix porté sur Ousmane Sylla et s'engage

Les jeunes du mouvement des forces citoyennes pour le progrès (FCP) ont salué le choix du président Macky Sall porté sur le maire de Kédougou, Ousmane Sylla, pour les élections législatives du 31 juillet 2022. Ils se sont davantage engagés pour une large victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar.

L'annonce a été faite lors d'un point de presse tenu ce mercredi 22 juin 2022.



Les étudiants du FCP se sont associés à cette rencontre pour magnifier ce choix du président de la coalition porté sur Ousmane Sylla pour diriger la liste départementale.



À cette occasion, Mamadou Tounkara, président des élèves et étudiants du FCP, a réitéré la détermination de la jeunesse avec toutes les forces vives de la coalition pour la victoire éclatante du candidat du président macky Sall. Un appel solennel a aussi été lancé à la population du département de Kédougou pour accompagner et élire le maire Ousmane Sylla au soir du scrutin.



Selon eux, ce choix constitue un espoir pour la jeunesse, qui repose sur l'emploi et le financement des initiatives des jeunes et des femmes. Ils affirment tendre la main à l'ensemble des jeunes, toutes obédiences confondues, afin de gagner l'échéance prochaine pour une bonne représentation à l’Assemblée nationale, car Ousmane Sylla fera les plaidoyers pour faire valoir ses grands projets pour le développement, ont-ils soutenu.



Le premier magistrat de la ville, par ailleurs président du FCP est accompagné par une ressource humaine au niveau local, national et de la diaspora pour atteindre les objectifs et mettre en œuvre ses projets et programmes économiques.