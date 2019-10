Kédougou/Khossanto : Le maire Mamady Cissokho injecte près de 18 000 000 Fcfa dans l'Éducation, la Santé et le Sport.

L'Éducation, la Santé et le Sport sont, on le sait des domaines de compétences transférées aux collectivités territoriales. Les élus se doivent, à cet effet et en fonction du budget à leur disposition, répondre aux sollicitations des populations. Dans la commune de Khossanto, département de Saraya (Kédougou), le maire M. Mamady Cissokho, en plus des ressources qui sont à sa disposition, a mis à contribution la SGO pour faire face aux besoins de sa localité dans l'éducation, la santé et le sport. Ainsi, dans le domaine de l'éducation, près de 5.000 cahiers et autres fournitures ont été distribués aux 1.500 potaches de la commune, pour un montant global de 6.500.000 F cfa. Dans le secteur de la santé, les deux postes de santé de Diakhaling et de Khossanto, ont reçu des médicaments d'une valeur de 8 000 000 Fcfa, dont 6 000 000 de la SGO et 2 000 000 F cfa de la commune. Avant l'éducation et la santé, l'édile de commune de Khossanto avait injecté près de 2 500 000 F cfa dans le sport à travers les ASC. En effet, en plus d'une subvention de 700 000 Fcfa, les 12 ASC de la commune ont chacune reçu un jeu de maillots et deux ballons. Et là aussi, il faut noter la participation de la SGO qui est de l'ordre de 60% de la subvention allouée aux sportifs. Au total c'est près de 18 000 000 F cfa que le maire Mamady Cissokho, appuyé par la SGO, a injecté dans l'éducation, le sport et la santé. Un bel exemple de partenariat public/privé...