Kédougou / Inondation : Plusieurs concessions inondées par les eaux, les populations indexent la CDE.

La région de Kédougou a enregistré une forte pluie dans la nuit du mardi au mercredi et pendant la journée. En effet, des localités comme la ville de Kédougou a enregistré plus de 50 mm, celle de Khossanto a reçu près de 100 mm d’eau. À Khossanto, c’est la route principale qui est coupée en deux. À Kédougou, cette pluie a envahi plusieurs concessions dans les quartiers de Gomba, Dalaba et Mosquée. Aucun dégât matériel n'a été signalé car les populations veillaient au grain.



Le bitumage de la route Kédougou-Salémata avec une absence totale de système d'évacuation des eaux pluviales, est en train de causer beaucoup de désagréments avec les eaux pluviales. Le constat est fait dans plusieurs concessions depuis le début de l'hivernage, et ce matin, d'autres maisons sont venues s'y ajouter.



Informé, le maire de Kédougou Mamadou Hadji Cissé s'est aussitôt rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Il a par la suite pris les dispositions idoines pour l'évacuation des eaux pluviales de ces maisons. Le premier magistrat de la ville a promis de rencontrer le préfet du département, afin de trouver une solution durable avec l'entreprise CDE. En effet, la route est en train d’être faite sans système d'évacuation des eaux pluviales, ce qui serait à l'origine de l'inondation des maisons situées au bord de la route.



Selon Ndèye Marème Diaw, une des victimes, « la présence de l'édile de la ville, nous a rassuré des dispositions prises pour évacuer les eaux. L'entreprise CDE doit immédiatement s'atteler à la mise en place du système d'assainissement pour réduire significativement les problèmes pendant l'hivernage, car Kédougou est une zone avec une pluviométrie très élevée », a-t-elle conclu...