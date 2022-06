Kédougou / Inauguration de la brigade de Khossanto : « C'est une doléance vieille de plusieurs décennies, que le Président Macky Sall vient de satisfaire » (Mamady Cissokho, maire)

Le ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba, a procédé le 02 juin 2022, à l’inauguration de la brigade territoriale de Khossanto, région de Kédougou. La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités territoriales, des hautes autorités de gendarmerie, des élus locaux et des populations venues nombreuses.



« C’est une doléance vieille de plusieurs décennies, que son excellence, le Président de la République, Macky Sall vient en effet, de satisfaire. En effet, l'inauguration de la brigade de gendarmerie de Khossanto qui nous réunit ce jour, vient en plus des patrouilles fréquentes de l'armée dans la zone, renforcer le dispositif sécuritaire de la zone », s’est réjoui d’emblée le maire de la commune de Khossanto, M. Mamady Cissokho.



En effet, les populations du Bélledougou en général et de Khossanto en particulier sont souvent victimes de bandits et autres coupeurs de route qui ont fini d'installer la psychose chez les populations. Mais, avec cette brigade de gendarmerie, dira le premier magistrat de la ville, « la peur a changé de camp », a dit Mamady Cissokho. Venu présider la cérémonie d’inauguration, le Ministre des forces armées, Me Sidiki Kaba, s’est réjoui de l’érection de cette nouvelle unité qui, selon lui, consacre la montée en puissance de la Gendarmerie nationale dans cette zone frontalière caractérisée par des défis sécuritaires multiformes. Elle prouve, dira le ministre, que les questions de sécurité sont une des priorités de Monsieur Macky Sall, Président de la République.



En effet, parce que les menaces sont constamment changeantes, le chef de l’État a demandé à veiller en permanence à ajuster les outils de veille, de prévention et de prise en charge des menaces. Par ailleurs, soulignera le MFA, « les infractions subies au quotidien font naître chez nos concitoyens le sentiment d’insécurité. La mise en service de cette brigade territoriale constitue dès lors une réponse à une demande légitime des populations », a dit Sidiki Kaba. Ainsi, l’érection de cette brigade « contribue au maillage sécuritaire du territoire par la gendarmerie nationale et marque davantage sa présence dans cette zone frontalière. Cette unité, dotée de moyens adaptés, permettra d’assurer la surveillance du territoire et le contrôle des flux concomitamment avec la sécurisation des voies de communication pour lutter contre les faits d’insécurité. Ils constituent des défis importants et urgents à relever dans cette zone frontalière. Pour cela, la brigade de Khossanto pourra s’appuyer sur l’escadron de surveillance et d’intervention récemment implanté à Saraya », a dit Sidiki Kaba. Ce dernier de féliciter vivement le Gouverneur de la région de Kédougou, le Maire ainsi que les populations de Khossanto, qui n’ont ménagé aucun effort pour la réalisation de ce projet.



Du général de Division Moussa Fall, Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale, le ministre saluera la vision stratégique de celui qui « a très tôt appréhendé la nécessité d’occuper cette bande frontalière pour mieux sécuriser l’intérieur du territoire national. Son pragmatisme s’inscrit dans la recherche constante de l'efficacité opérationnelle, un des principes premiers de l’organisation de son commandement », a ajouté le ministre. Ce dernier a saisi l’occasion d’inviter les populations à une contribution active pour l’émergence d’un véritable partenariat de la sécurité et les invitent à l’effort commun en matière de renseignements.



« Les forces de défense et de sécurité ont besoin de votre compréhension et de votre contribution féconde pour la réussite de leurs missions », a-t-il fait savoir aux gradés et gendarmes de la brigade de Khossanto, le ministre dira que « nos concitoyens réclament de l'autorité et de la sécurité. Ils attendent de vous que vous assuriez pleinement leur protection, car la sécurité est au cœur de la République et de ses valeurs que vous défendez. Je vous engage donc, tout en prenant les mesures adéquates pour veiller à la bonne présentation de cette caserne, à mettre un accent particulier sur la qualité d’accueil et d’écoute des populations, principales bénéficiaires de votre protection », a conclu le ministre.