Kédougou / Frontière Sénégalaise - Guinéenne : 8 personnes interpellées, du matériel saisi.

La commune de Madina Baffé a reçu la visite officielle de l'adjointe au gouverneur, chargée des affaires administratives, Mme Diégo Ngom, accompagnée du préfet de Saraya, Mr Cyprien Antoine Mballo et du sous préfet. Cette visite avait pour objet la vérification de l'effectivité de la fermeture des frontières et les dispositifs mis en place.



La mobilité intense des forces de défense et de sécurité depuis le 23 avril dernier sur le long de la frontière avec la Guinée jusqu'à Guémedj, a connu les résultats suivants : l'interpellation de sept (07) orpailleurs, dont 06 sénégalais et 01 malien, qui ont tous été mis à la disposition du maire de Madina Baffé en attendant la procédure, 08 moyens roulants dont 05 motocyclistes, 03 motos tricycles, 04 groupes électrogènes, 03 marteaux piqueurs et 14 machines cracheuses saisies lors d'une mission de patrouille.



Mme Diégo Ngom s'est félicitée du travail remarquable des hommes en uniforme, et a aussi salué l'engagement de l'ensemble des acteurs. L'adjointe au gouverneur a invité les élus locaux et les chefs de village à dénoncer tout individu qui tenterait de braver cette interdiction dans cette période d'état d'urgence car ces derniers font des contournements pour accéder au Sénégal...