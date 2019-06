Kédougou/Exploitation illégale de l'or : Un journaliste, un HCCT et un lieutenant placés sous mandat de dépôt

Dans le cadre de l'enquête sur l'exploitation illégale de l'or dans le parc Niokolokoba, trois autres individus ont été arrêtés par les hommes en bleu. Il s’agit du correspondant de Sud FM à Tambacounda/Kédougou, du maire de la Commune de Tomboronkoto, par ailleurs le Haut Conseiller des Collectivités Territoriales du département de Kédougou et un Lieutenant en service à la Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE). Ils sont poursuivis pour « Associations de Malfaiteurs, de Corruption et de Complicité d’exploitation illégale de substance minière » .

Après leur audition dans les locaux de la Légion Est de la Gendarmerie de Kédougou , le HCCT, par ailleurs maire de Tomboronkoto, le journaliste correspondant de Sud Fm et le Lieutenant , ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur près le Tribunal de Grande Instance de Kédougou hier tard dans la nuit du Vendredi 07 Juin 2019.