Kédougou / Exploitation illégale de l'or : Le procès renvoyé au 21 juin 2019.

Le tribunal de Kédougou a été pris d'assaut ce matin par les populations venus assister au procès de l’affaire de l’exploitation illégale d'or dans le Parc National Niokolo Koba et qui concerne 8 sénégalais, 2 Chinois et 1 Ghanéen.

Mais sur demande des parties, le procès a été renvoyé au 21 Juin 2019 en audience spéciale par le parquet de Kédougou.

La décision a été prise d’un commun accord entre le Ministère Public et le pool d’avocats. Ce renvoi se justifie selon le Parquet, de l’absence de l’agent judiciaire et des témoins. Le président du TGI a aussi rassuré que toutes les conditions nécessaires seront prises pour que les mis en cause soient jugés dans les meilleures conditions.

Une décision que le pool d’avocats, dont Me Bamba Cissé commis pour défendre les présumés, a vivement salué...