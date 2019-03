Kedougou : Entre la légalité et l'opportunité d'une décision de tuer un hippopotame ?

Nul n'est insensible à la nécessaire protection des personnes, de la faune et de la flore. Cependant chaque fois qu'une équation s'impose comme la présence d'un hippopotame en pleine Ville de Kédougou, le dilemme s'impose à l'autorité garant de la Sécurité des personnes et des biens ainsi que de la faune.

Alors l'autorité a choisi souverainement de tuer l'animal pour protéger les personnes. Cette décision aussi critiquable soit-elle demeure légale.

Si l'hippopotame avait tué une personne avant d'être tué la même autorité serait au centre des critiques.

Moi qui suis présent sur le terrain, j'ai constaté le manque terrible de moyens matériels de nos forces de défense et de sécurité.

Tout ne s'avoue point surtout en matière de Sécurité nationale mais toutes les populations ont eu le même constat c'est qu'il n'y avait aucun moyen disponible pour faire face en tous cas jusqu'à ce dimanche 31 Mars 2019.

Personne n'est fier de voir cet animal exécuté ni même l'autorité mais dos au mur l'État se devait d'agir et leur décision est celle appliquée.

Nous sommes tous conscients que c'est pas la décision opportune ni la meilleure décision ni celle voulue par les populations qui était trop tristes face à l'horreur du jour mais DURALEX SEA LEX.

Ensemble, respectons la décision de l'autorité.

Enfin l'opportunité de tuer.

Que chacun donne son appréciation de la situation dans le respect strict de la diversité de pensées et de convictions.

Moi en tant que Conseiller municipal de la Commune de Kédougou c'est qu'il n'y a pas de perte en vie humaine et c'est l'essentiel.

Dos au mur l'autorité a choisi de protéger l'homme et sacrifier l'animal: une responsabilité forte saluer.

Nos États sont pauvres et trop mal équipés en matériels d'intervention et de secours alors nous devons agir en fonction des moyens et faire la politique des moyens disponibles en attendant mieux.



Yamadou Koita (conseiller municipal)