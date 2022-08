Kédougou/Éducation : Ousmane Sylla lance les travaux de l’école de Ndiormi qui vont coûter 24 millions F CFA.

Après la réhabilitation des salles de classe dont les toits ont été emportés par un vent violent, le maire de la commune, Ousmane Sylla, vient de lancer les travaux d'une école primaire à hauteur de 24.000.000 frs sur une superficie de 3 hectares, ce mercredi 17 août 2022.

Le premier adjoint au maire, Olivier Ithiar Bangar, accompagné du gestionnaire Ibrahima Diouf, a présidé la cérémonie de lancement, en présence des entrepreneurs et de l'Agence régionale de développement (ARD). La durée de l'ouvrage est prévue pour un délai de 3 mois. À cet effet, l'établissement scolaire devrait accueillir ses premiers élèves pour l'année scolaire 2022-2023 grâce à la commune de Kédougou et son partenaire privilégié, le PACASEN.

Il faut rappeler qu'une bonne partie du site est anarchiquement occupée par des habitants du quartier. Le premier adjoint au maire a ainsi réaffirmé la volonté de la mairie d'ouvrir le dialogue en sensibilisant ces derniers pour qu'ils quittent les lieux au profit de l'école, au cas contraire « force restera à la loi, d'autant plus ils ont été prévenus depuis quelques années. »

Le délégué de quartier Lamine camara s'est réjoui du dialogue entre les autorités et les occupants, et a plaidé pour un nouveau lotissement afin de recaser ces derniers.

L'inspecteur de l'enseignement élémentaire, chef de district de la commune de Kédougou et de Diakha, a exprimé sa satisfaction à l'endroit du maire et de son équipe. Il a salué la réalisation de cette infrastructure scolaire qui va désengorger certaines écoles. Il a ainsi chaleureusement remercié les actions du maire Sylla envers l'éducation.