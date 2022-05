Kédougou/Drame à Dalato : après une vive altercation sur la finale de la ligue des champions, il fracasse la tête de son camarade.

La série macabre de meurtres se poursuit au Sénégal. Après Pikine, Diamaguène, Ouakam, c'est dans l'Est du pays qu'un autre autre cas de meurtre a été signalé. En effet, la finale de la ligue des champions de l'UEFA, devant opposer Samedi Liverpool au Réal de Madrid, a déjà fait un mort dans la commune de Missirah Sirimana département de Saraya (Kédougou).



Un orpailleur malien d'ethnie peulh du Macina a tué son compatriote peulh à l'issue d'une discussion acharnée sur le match entre Liverpool et le Real. Non content, le présumé meurtrier s'est rendu bien plus tard au domicile de son camarade. Sur place, il le surprend en plein sommeil et lui fracasse la tête.



Les faits se sont produits dans la nuit du Dimanche au lundi 23 Mai 2022 dans un hameau d'orpailleurs situé entre le village de Daloto et de Missirah Sirimana. Le présumé meurtrier a été arrêté et conduit chez le chef de village pour être remis aux gendarmes.