Kedougou/Déficit d'eau et d'électricité : Les populations crient leur colère, le Gouverneur les invite à la patience.

Les populations de Kédougou, souffrent le martyre, en cette période de forte canicule. En effet, elles font face à des coupures intempestives d'électricité doublées d'un manque d'eau criard.



Ce jeudi 30 Mai 2020, elles ont ainsi voulu manifester leur colère, ce qui leur a été refusé par les forces de l'ordre, qui ont dispersé manifestation. Face à la presse, le président du Conseil départemental de la jeunesse, Ousmane Mamadou Soumaré, estime "que cette situation est inacceptable et doit cesser.



Concernant l’eau, les populations ne boivent plus d’eau potable, se ruent vers des ressources d’eau peu recommandées qui à la longue peuvent altérer la santé. Cela est dû à un réseau de distribution parcellaire qui ne fournit qu’une infime partie de la région en eau. S’agissant de l’électricité, nous constatons chaque année, dans la même période que les coupures fréquentes d’électricité plongent la région dans le noir. Cela doit cesser », insistera-t-il.



En effet, dans ce contexte de prévention de la pandémie de coronavirus et de couvre-feu le soir, « pour se laver les mains, il faut avoir de l’eau. Pour accepter de se confiner dans une maison, il faut avoir un minimum à savoir l’électricité. On ne peut pas rester confinés chez nous avec une température qui avoisine les 40 degrés le soir et rester confinés chez nous sans électricité ni eau », a-t-il ajouté.



Malgré l'interdiction de la manifestation, M. Saër Ndao, gouverneur de Kédougou a déploré la situation, « un déficit d’électricité et d’eau que les populations sont en train de vivre en cette période de ramadan. C’est une période difficile, mais nous demandons beaucoup plus de compréhension aux populations pour leur dire que nous sommes en train de poser des actes qui nous permettront de prendre en charge ces préoccupations et de les régler », a réagi le gouverneur de la région.



Parmi ces actes posés, le chef de l'exécutif régional, a demandé à ses services la mise à disposition de citernes et de groupes électrogènes pour soutenir la Senelec.