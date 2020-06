Kédougou/Covid-19 : Vers une réouverture prochaine des sites d'orpaillage.

Le jeudi 04 juin dernier, le gouvernement sénégalais a annoncé un allègement des mesures entrées en vigueur depuis mars pour faire face à la pandémie de Covid-19. Un allègement qui ne concerne jusqu’à présent que le secteur du transport, la restauration et le couvre feu. Ainsi, en répondant à la question sur une réouverture prochaine ou allégements dans le secteur d'orpaillage, Madame le ministre des mines et de la biologie, Mme Sophie Gladima Siby, déclare qu'elle va « entrer en contact avec le gouverneur pour voir comment faire pour reprendre l’activité, comment les accompagner pour un meilleur encadrement ».

Par ailleurs, la ministre a aussi informé de sa visite prochaine à Kédougou, afin de rencontrer les acteurs qui on le sait, sont très touchés par la fermeture des sites d'orpaillage.