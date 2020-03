Kédougou / Covid-19 : Un bus, une dame, 60 passagers et une centaine d’autres contacts.

Une femme provenant de Paris et en partance pour Kédougou, a été testée positive. C’est à Fatick en effet, qu’elle a été descendue du bus qui relie Dakar à Kédougou, pour y être maintenue et son prélèvement qui a été envoyé à Touba, s'est avéré positif.







La dame a partagé le bus avec plus de 60 personnes qui sont toutes considérées comme des cas contacts avec la dame. Pour le Mcr de Kédougou, ces personnes sont répertoriées avec adresses, numéro de téléphone et sont confinées à domicile où des équipes sanitaires feront le suivi de ces cas contacts pendant 14 jours., 48 après les faits, la vérité est qu’on ne sait pas avec exactitude le nombre de personnes qui ont été en contact avec la dame.







Surtout si l’on sait que le garage sis à la Médina est généralement bondé de monde au départ du bus. Par ailleurs, après son départ de Dakar, le bus passe une heure de temps à Mbour où tous les passagers descendent et vont chercher à manger. Et l’on sait également qu’à chaque arrêt du bus ce sont des dizaines de vendeurs qui montent dans les bus, surtout à Kaolack. De ce fait les 60 contacts de la dame du bus, ont été en contact avec des centaines d’autres personnes.







8 passagers du bus descendus à Tambacounda testées positives, Une dans la nature.







08 passagers du bus de la dame testée positive, sont suivis à Tamba. Seulement une femme domiciliée aux abattoirs est activement recherchée selon le Gouverneur de région Oumar Baldé. Cependant l’on ignore si cette personne a été contaminée ou pas.







16 personnes, passagers du bus seront confinées à Kédougou







M. Saër Ndao, Gouverneur de la région de Kédougou, a tenu un point de presse à la Gouvernance pour faire la situation de la Pandémie du Coronavirus. Lors de son face-à-face, le Gouverneur rassure qu'aucun cas de Covid19 n'a été signalé et pour des mesures préventives, 16 personnes seront confinées dans un lieu sûr. «Nous avons décidé de mettre près de 16 personnes en isolement pour ceux qui ne peuvent pas le faire chez eux, le temps de leur observation des 14 jours. Je précise que toutes ces personnes ne sont pas malades, elles se portent comme vous et moi, les autorités médicales ne s’y opposent pas quant à leur isolement à domicile», a dit le gouverneur qui précise « que Kédougou n’enregistre pas de cas positif de coronavirus. »







La commune de Kédougou met à disposition un bâtiment.







Le Gouverneur Saër Ndao a salué le pragmatisme du maire de Kédougou, M. Mamadou Hadji Cissé qui a mis à la disposition du comité, un bâtiment équipé. Le comité régional s’est chargé d’y mettre l’eau et l’électricité pour assurer une bonne qualité de service des personnes qui seront mises en isolément.







Qu’en est-il des autres contacts d’autres régions ?







Comme indiqué précédemment, un bus qui quitte Dakar et qui va à Kédougou, fait de nombreuses escales qui durent en moyenne 30 minutes, principalement à Mbour, Kaolack et Tamba. Et ce sont des centaines de vendeurs et autres agents de police et gendarmes qui sont en contact avec le bus. Il faut le dire, la situation est grave...