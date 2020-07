Kédougou / Covid-19 : Tout sur le 1er cas communautaire enregistré dans la région.

On en sait un peu plus sur le cas communautaire enregistré dans la région de Kédougou, comme annoncé par le communiqué du jour du MSAS. Il s'agit d'une jeune femme âgée de 17 ans, élève en classe de première dans un lycée de la commune de Kédougou.

La jeune dame en état de grossesse avancée, habite le quartier Gomba ex LT.



Elle a été testée depuis le 15 juillet au centre de santé de Kédougou où désormais il est possible de faire des tests. Ces résultats qui ont été révélés aujourd'hui se sont avérés positifs. Selon le Mcr, le Dr Mamadou Diop, qui faisait face la presse, elle est présentement sous surveillance médicale ainsi que ses 26 autres cas contacts qui sont aussi sous surveillance.



Ainsi donc, après le cas importé, Kédougou vient d'enregistrer un son 1er cas issus de la transmission communautaire. Les autorités invitent les populations au calme et au respect des mesures barrières.