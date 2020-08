Kédougou / Covid-19 : “Nous allons sortir de cette situation” (Saer Ndao, Gouverneur)

La région de Kédougou est-elle en train de payer les frais de la levée de l'état d'urgence dans le pays? En tout cas, tout porte à le croire. C’est le 16 Juillet dernier que le 1er cas communautaire a été enregistré dans la région de Kédougou. Depuis cette date, il ne se passe plus un jour sans qu'on y enregistre un nouveau cas. Et plus grave encore, la région a aussi enregistré un premier décès ce 10 Août 2020. Il s’agit d’un homme de 90 ans habitant Dinguessou. Depuis le début de la pandémie, la région a enregistré au total 49 cas positifs à la covi-19, dont 28 cas issus de la transmission communautaire. Par ailleurs, 193 personnes contacts y sont suivis par les services du Ministère de la santé et de l'action sociale et 39 patients sont sous traitement à domicile.



Jusqu'à cette date, seul le département de Kédougou est touché par la pandémie, les départements de Saraya et de Salémata sont jusqu'ici épargnés. L'heure est donc grave, surtout dans la commune Kédougou. C’est ainsi que l'autorité administrative, le gouverneur de région, M. Saër Ndao a pris son bâton de pèlerin pour descendre sur le terrain afin de participer à la sensibilisation. À cet effet, le chef de l'exécutif régional a fait le tour des lieux de rassemblement pour parler directement aux populations pour les sensibiliser sur le port du masque. En effet, “il nous faut parler aux populations, mais il nous faut aussi combattre ceux qui véhiculent des messages négatifs. Pour ces derniers, nous serons sans pitié. Et ensemble, nous allons sortir de cette situation”, a dit le Gouverneur Ndao...