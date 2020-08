Kédougou / Covid-19 : Malgré la multiplication des cas, le CTE ne fonctionne toujours pas.

Le médecin-chef du district sanitaire de Kédougou a fait face à la presse ce mercredi 12 août 2020, pour lancer un appel aux partenaires financiers de la santé, surtout les sociétés minières de la place, afin de rendre fonctionnel le seul centre de traitement qui demande au moins 27 millions de nos francs, pour être fonctionnel.



Pour pouvoir fonctionner, le centre a besoin de 02 médecins, 06 infirmiers, 15 volontaires de la Croix rouge qui serviront de personnel d'appui et enfin de la prise en charge alimentaire des malades. Dans la région, et principalement dans le département de Kédougou, la pandémie a connu une progression fulgurante ces derniers jours. En effet, 50 cas y ont été testés positifs en 27 jours, 286 cas contacts sont suivis, 01 décès à domicile d’une personne âgée de 90 ans au quartier Dinguessou a été enregistré. L'inquiétude est d'autant plus grande si l'on sait que présentement 06 personnes âgées de plus de 60 ans ont été testées positives. Tous les malades sont, à ce jour traités à domicile, car "le district sanitaire de Kédougou dispose d'un centre de traitement, mais qui malheureusement ne fonctionne pas malgré la propagation du virus", a dit le MCD qui a ajouté : "si un cas grave était enregistré, on serait obligé de l'évacuer au centre de traitement de Tambacounda."