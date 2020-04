Kédougou / Covid-19 : Les 43 personnes confinées ont subi un test négatif, mais 200 cas contacts suivis en Guinée, et qui sont dans la nature, inquiètent.

Fin d'isolement pour les 43 personnes ayant voyagé à bord d'un bus avec une dame positive au Covid-19 et placées en quarantaine au poste de santé de Ndiormi durant 14 jours.

En effet, elles ont toutes finalement subi un test négatif et donc autorisées à rejoindre leurs familles. Le médecin chef de district, le docteur Danfakha, en a fait la révélation au cours d'un point de presse tenu ce Dimanche 05 Avril 2020, pour apporter des éclaircissements sur le confinement de ces dernières.

Le Dr Danfakha a saisi l'occasion pour lancer aussi un appel à la population qui doit aider ces personnes qui ne représentent plus de risque, à la réinsertion et d'être plus vigilante.

Par ailleurs, le médecin chef de Kédougou demande aux populations de collaborer avec les autorités au cas où elles verront des personnes étrangères surtout du côté de nos frontières car près de 200 personnes qui sont des cas contacts suivis en Guinée, ont disparu des radars de Labé. En effet, selon les informations qu'il a reçues des médecins Guinéens, 318 personnes contacts étaient suivies par leurs services et parmi elles, 200 seraient dans la nature. Et si l'on sait que la région de Kédougou partage les mêmes frontières avec la ville de Labé, on comprend dès lors l'inquiétude des autorités de la région...