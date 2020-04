Kédougou/Covid-19 : Le gouverneur fait un bilan d'étape et prépare la distribution de l'aide alimentaire.

31.255.000 f cfa, à ce jour, mardi 14 avril 2020, c'est le montant total reçu des donateurs pour combattre le COVID-19.

Le gouverneur de région, M. Saër Ndao, a remercié l'ensemble des fils de la région pour la solidarité apportée à la lutte contre le coronavirus. Il a précisé qu'à la fin des opérations de lutte contre la pandémie, la liste des donateurs sera publiée et affichée à la gouvernance et dans toutes les préfectures de la région.

Le chef de l'exécutif régional a annoncé que le CRGE va commencer à recevoir les premiers camions de vivres ce jour, et la répartition se fera au prorata, par quota dans chaque commune.

Il a aussi apporté une précision relative au soutien de la SGO. En effet, ladite société a donné un chèque de 10 millions au comité régional et 10 autres millions qu'elle a gérés elle même dans le département de Saraya. Le chef de l'exécutif régional rassure également les populations quant à la distribution de l'aide alimentaire. Ainsi, dira-t-il, "la répartition se fera dans la transparence , sans perturbation et sans mobilisation."