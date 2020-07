Kédougou / Covid-19 : 03 nouveaux cas testés positifs, la région passe à 5 en trois jours.

Ce dimanche 19 juillet 2020, à Kédougou, le bilan s'élève à 03 nouveaux cas confirmés, dont 01 cas communautaires et 02 cas contacts suivis.



Le cas communautaire est une femme de 39 ans. Les 2 cas contacts suivis sont des hommes âgés de 32 ans et de 31 ans... Depuis le début de la pandémie, la région a enregistré au total 06 cas dont le premier cas importé en provenance du Burkina Faso.



Ainsi, la situation du jour se présente comme suit : 3 cas communautaires, 02 cas contacts suivis et 01 guéri. Au total, 92 contacts sont suivis par les services du MSAS, 0 décédé, 0 cas grave et 5 patients encore sous traitement.