La Covid-19 gagne progressivement du terrain dans la région de Kédougou, principalement dans la commune chef lieu de région. Jusque-là presque épargnée par la pandémie, la région a en effet enregistré en 3 jours, 3 cas communautaires et 2 cas contacts.



Suffisant pour installer le doute et la peur chez la population. Mais pour l'édile de la commune, M Mamadou Hadji Cissé, "malgré tous nos efforts pour éviter cette pandémie, elle est bien chez nous ; la voilà entre nos murs par un relâchement et un non respect des gestes barrières par la population !" a t-il fait remarquer.



Ainsi, il implore les populations à respecter les règles édictées par les autorités sanitaires. "De grâce, portons nos masques et respectons les gestes barrières ! Ainsi on pourra se protéger, protéger les autres et Dieu nous protégera ! Mes vifs encouragements aux personnels de la santé !



Corona dou aye fo ; il existe bel et bien !

Que Dieu nous garde et nous facilite cette lutte !" a t-il dit

Le maire souhaite aussi "un prompt rétablissement aux malades !" a t-il conclu