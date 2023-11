Kédougou/Conseil Présidentiel : Macky SALL engage les sociétés minières à faire plus!

En conclusion du conseil présidentiel territorialisé, le chef de l’état Macky SALL après avoir salué les efforts consentis par les sociétés. “ Merci pour ce qui a été fait mais il faut faire plus. Il faut rompre d’avec le passé. On ne peut continuer à mettre en œuvre des protocoles signés il y’a longtemps et s’en limiter. Il faut innover, pour que les préoccupations des populations impactées soient mieux prises en compte.” a dit le chef de l’état. Ce dernier a aussi plaidé pour la mise en place d’un comptoir de l’or. “Il n’est pas normal qu’un pays qui produit 17tonnes d’or n’ait pas un comptoir de l’or “ a-t-il indiqué.