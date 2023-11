Kédougou/Conseil Présidentiel: 600 milliards d'investissement seront injectés dans la région de 2024 à 2026!

Le gouvernement du Sénégal compte injecter plusieurs milliards dans la région de Kédougou, dans le cadre du PAP3 2024- 2028. Neuf domaines prioritaires sont prévus, il s'agit de la sécurisation de l'exploitation aurifère' le désenclavement, l'artisanat, l'éducation et la formation, (emplois des jeunes et autonomisation des femmes), les ressources forestières...

Ainsi, de 2024 à 2026, l'état a prévu 265 milliards dans le transport terrestre et aérien, 19 milliards dans l'électrification, 109,2 milliards pour l'industrie, le commerce et la promotion des PME, 48, 2 milliards pour l'agriculture, l'élevage ,la pêche et l'environnement, 7 milliards pour le tourisme, l'artisanat, 17,2 milliards pour l'éducation et la formation, 20, 9 milliards pour la santé et l'action sociale, 12,6 milliards pour 28 forages de grandes capacités, 12,4 pour l'urbanisme et le cadre de vie, 50 milliards pour la jeunesse et le sport, et enfin 50 milliards sont prévus pour la défense, la sécurité et l'administration publique. Ainsi, dans le cadre du programme d'investissement prioritaire, ce sont 600 milliards qui seront injectés dans la région de Kédougou sur les trois prochaines années.