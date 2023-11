Kédougou/Conseil Présidentiel: “ 200 milliards doivent être orientés vers les jeunes et les femmes” (Macky SALL)

Aprés plus de 5 tours d’horloge, le chef de l’état a repris la parole pour tirer les conclusions du conseil présidentiel territorialisé de Kédougou. Le chef de l’état a tenu d’emblée à rassurer les communautés dans la prise en charge de certaines de leurs doléances, dans le cadre des projets et programmes de l’état. Le chef de l’état a ensuite salué la nature des contributions et a validé le projet de d’investissement de 600 milliards . Mais selon lui, “200 milliards doivent être orientés vers les jeunes et les femmes. Après avoir investi dans les infrastructures, il faut insister sur l’emploi et l’employabilité des jeunes et des femmes. Il faut lutter contre l’immigration et mettre un terme à ses images insoutenables de jeunes qui prennent la mer” a dit Macky SALL.