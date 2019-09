Kédougou / Commune de Bembou : Les populations déversent leur colère dans la rue.

Des jeunes, femmes, enfants et vieux de la commune de Bembou, département de Saraya (Kédougou), ont répondu ce jeudi 26 septembre 2019, à l’appel du Conseil communal de la jeunesse pour une marche pacifique. Devant le bâtiment de la mairie, le Président du Conseil Communal de la jeunesse de Bembou a exprimé les doléances des jeunes. Doléances qui ont pour noms : absence de siège pour la Sous-Préfecture, bâtiment de la Mairie mal construit et inachevé, aucun village électrifié dans la commune, villages coupés du chef-lieu de la commune...



Ainsi, ils demandent au Maire de la commune "la disponibilité du personnel municipal pour les pièces d’état civil; les subventions aux ASC." À l’Etat du Sénégal, les jeunes de Bembou réclament "le désenclavement de certains villages de la commune voire de l’arrondissement; la construction sans délai de la Mairie; la construction sans délai de la Sous-Préfecture; l’électrification des gros villages de la commune. » Après la lecture du mémorandum, une copie a été remise à l’autorité administrative. Le Sous-Préfet Abass Ndiaye, qui dit avoir entendu les doléances, confie "qu’il n’y a pas de dysfonctionnement en ce qui concerne l’état civil " et le jour qu’il y’en aurait, il prendra des mesures.



En attendant la reconstruction de la Mairie, Abass Ndiaye informe de la construction d’un bâtiment de deux pièces où la Mairie continuera ses travaux. Et il espère que ce travail ne tardera pas. Pour les autres doléances, le Sous-Préfet promet de transmettre à la hiérarchie le mémorandum.



Les jeunes quant eux, ont promis de suivre le dossier car selon eux, "c’est le début d’une longue bataille pacifique jusqu’à satisfaction des revendications."

Pour rappel, le siège de la Mairie de Bembou qui a demarré du temps des communautés rurales, n'est toujours pas achevé, la construction et l'équipement de la sous-préfecture qui depuis 2008 attend toujours d'être construit. L'électrification des villages de la commune est aussi au menu, si l'on sait qu'aucun village n'est électrifié dans cette partie du pays depuis l'indépendance...