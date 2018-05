Kédougou : " C'est une localité qui nécessite une mutualisation de forces pour sortir de la pauvreté grandissante " (Ousmane Sylla)

Le débat sur la situation économique de la région de Kédougou est loin de connaitre son épilogue.

Cette région est riche en ressources naturelles, mais très pauvre se désole le président du mouvement forces citoyennes pour le progrès.



Selon lui, cette partie du pays manque presque de tout, ce qui est anormal et incompréhensible, estime t-il. Ousmane Sylla interpelle à cet effet le gouvernement et les entreprises installées dans cette région à revoir leurs démarches pour l’éradication de cette pauvreté.

Il invite par ailleurs tous les natifs de cette localité à faire bloc et s'engager dans ce sens.

Car seule la mutualisation des forces de tous les natifs de la région peut aider à sortir de cette crise, soutiendra t il pour finir...