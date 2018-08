Kédougou : Après les Imams et les familles démunies, le maire octroie près de 500.000 F à ses ASC

Le conseil municipal de Kédougou, dirigé par M. Mamadou Hadji CISSdistinction en cette veille de Tabaski, de poser des actes forts à l’endroit de ses populations. En effet, la semaine dernière, il n’avait pas lésiné sur les moyens pour venir en appui à ses Imams et à des familles démunies de la ville. En effet, tous les quarante-trois (43) Imams de la ville et cent quarante-sept (147) familles démunies avaient été réunis dans la salle de délibération du conseil municipal, pour recevoir leur appui Tabaski. En tout c’est une enveloppe financière de 5 .865. 000 F CFA. Satisfaits et visiblement très émus, les bénéficiaires ont tous formulé des prières à l’endroit du maire et du conseil municipal.Selon l’édile de la ville, M. Mamadou H. CISSE la mission d’une commune est d’être aux côtés de ses populations « et nous y travaillons sans relâche » dira t’il.« Cette activité entre dans le cadre des missions sociales du conseil municipal et chaque année nous essaierons de faire plus, pour toucher le plus de familles démunies possibles ».Et de préciser en outre, « nous ne faisons pas de distinction, on ne se soucie de savoir qui est avec nous et qui n’est pas avec nous, c’est Kédougou qui m’intéresse. La preuve aujourd’hui, 20 Août 2018, c’est au tour du mouvement sportif, en cette période de Navétane, d’être reçu par le premier magistrat de la ville. Ainsi, toutes les ASC de la commune ont reçu une somme de 150 000 F par ASC et 1 000 000 F pour l'ODCAV. En outre l’ASC ’’WU TANG CLUB’’, équipe championne départementale, devant représenter la région aux phases nationales, prévues à Kolda, a, elle, reçu une subvention de 500 000 F. En tout c’est un montant de 4.150 000 F qui a été remis au monde sportif de la commune ».M. Mamadou H. CISSE a saisi cette occasion pour inviter « les ASC à devenir des créateurs de richesse pour leur autonomie et des discussions seront engagées très prochainement avec toutes les équipes et l'ODCAV pour trouver la bonne formule pour vous accompagner »